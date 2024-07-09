Пожар в Сириусе: крыша здания горит в Сочи

Строящееся здание пылает в образовательном центре Сириус в Сочи. Пожар начался сегодня вечером, на данный момент он уже локализован. С огнем борются почти полсотни человек.

Крупный пожар произошел в образовательном центре "Сириус" в Сочи, сообщает МЧС Краснодарского края.

ЧП случилось в здании на улице Чемпионов. Сигнал о нем был получен в 17.38 мск.

Оказалось, что пламя охватило строительные материалы, которые находились на крыше здания. Площадь пожара оценили в 50 кв м.

На данный момент возгорание уже локализовано. Тушение продолжается, в нем участвуют 45 специалистов.

В огненной стихии никто не пострадал. Более 310 человек эвакуировались из горящего дома сами.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы, загорелся будущий концертный зал, в котором сейчас ведутся строительные работы.

Чуть позже стало известно, что пожар уже потушен.