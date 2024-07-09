Вестник Кавказа

Пожар в лесу в Ингушетии ликвидирован

Пожар в лесу в Ингушетии ликвидирован
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии ликвидировали лесное возгорание. В уничтожении огня участвовали свыше 100 человек. Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в Джейрахском районе.

Власти Ингушетии сообщили о ликвидации лесного пожара, который вспыхнул вечером 16 июля в Джейрахском районе республики.

Правительство отметило работу сотрудников Минприроды РИ, огнеборцев из МЧС Ингушетии, волонтеров и работников компании "ИИТ".

Отмечается, что в уничтожении возгорания в лесном массиве республики принимали участие свыше 100 человек.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Арамхинского лесничества в Джейрахском районе. Площадь составила 5 га.

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