Вестник Кавказа

ДТП в Дагестане лишило жизни двух человек

ДТП в Дагестане лишило жизни двух человек
© Фото: телеграм-канал МВД Дагестана
ДТП произошло в Магарамкентском районе, столкнулись "Лада Калина" и "Газель". Водитель "Калины" и его пассажир погибли на месте.

Автоавария произошла в Магарамкентском районе Дагестана, есть погибшие и пострадавшие, пишет пресс-служба республиканского МВД.

Трагедия произошла на трассе Магарамкент-Ахты-Рутул в 15:00 мск. Водитель "Лады Калины", выехав на встречную полосу, врезался в грузовик "Газель".

Отмечается, что водитель "Калины" и его пассажир погибли на месте. Владелец "Газеля" и еще один пассажир "Лады" были доставлены в больницу.

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