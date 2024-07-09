ДТП в Дагестане лишило жизни двух человек

ДТП произошло в Магарамкентском районе, столкнулись "Лада Калина" и "Газель". Водитель "Калины" и его пассажир погибли на месте.
Автоавария произошла в Магарамкентском районе Дагестана, есть погибшие и пострадавшие, пишет пресс-служба республиканского МВД.
Трагедия произошла на трассе Магарамкент-Ахты-Рутул в 15:00 мск. Водитель "Лады Калины", выехав на встречную полосу, врезался в грузовик "Газель".
Отмечается, что водитель "Калины" и его пассажир погибли на месте. Владелец "Газеля" и еще один пассажир "Лады" были доставлены в больницу.