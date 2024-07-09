Инспектор спас лес от пожара в Дагестане

В районе Казбековского лесничества загорелось поле, с которого огонь мог перейти на лесные массивы. Этого не случилось благодаря оперативным действиям работника лесной инспекции, который вовремя сообщил о возгорании. В итоге, лесная растительность не пострадала.

Во время экстремальной жары и высокой вероятности лесных пожаров, когда любое промедление может стать критичным для экосистемы, дагестанские леса спасли оперативные действия общественного лесного инспектора Казбековского лесничества Османа Османова. Он первый обнаружил опасное возгорание. Об этом рассказали в Комитете по лесному хозяйству Республики Дагестан.

В селе Новолакское загорелась мусорная свалка и пламя перекинулось на соседнее поле с некошеной травой. Оттуда огонь начал постепенно подступать к лесу.

«Государственный инспектор по охране леса Ваха Албасханов оперативно связался с заместителем главы Новолакского района Султаном Гамзатовым, который организовал тушение природного пожара. Благодаря слаженным действиям двух единиц автоводовозов, работников ЖКХ и администрации села, пожар был локализован и полностью ликвидирован ночью того же дня»

- Комитет по лесному хозяйству РД

Пожар в поле успел разрастись до двух га, но благодаря быстрому реагированию лесных служб и местной администрации удалось уберечь лес от огня и быстро потушить траву.