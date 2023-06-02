Пожилой мужчина погиб в море в Грузии

Трагедия произошла на побережье Черного моря в Грузии, о ней пишут местные СМИ. Ее жертвой стал пожилой мужчина. Печальное событие имело место на курорте Уреки.

ЧП произошло в курортном поселке Уреки (Гурия), сообщают грузинские СМИ.

По их данным, в Черном море погиб мужчина. Известна предварительная причина смерти. По всей видимости, когда он находился в воде, у него остановилось сердце.

Возраст погибшего оценивается примерно в 60 лет.

Напомним, Уреки – единственное место на побережье Грузии, где пляж – песчаный. Уникальность его еще и в том, что песок этот черного цвета и магнитный. Считается, что он обладает лечебными свойствами.