Мошенники украли 2 млн рублей у жительницы Каспийска

Более 2 млн рублей жительница Каспийска отдала мошенникам, которые представлялись сотрудниками полиции по телефону. Заведено уголовное дело.

Телефонные мошенники обманули жительницу Каспийска в Дагестане. Она отдала злоумышленникам более 2 млн рублей. Об этом рассказали в местном отделении МВД.

Женщина 56 лет передала правоохранительным органам, что за неделю, со 2 по 10 июля, звонивший украл у нее порядка 2 млн рублей, используя разные номера телефонов.

Неизвестный представлялся сотрудником полиции и говорил потерпевшей, что на ее работе произошла утечка личной информации. Ее данными якобы воспользовались некие злоумышленники и пытались украсть деньги с ее счетов. Чтобы средства остались в безопасности, неизвестный предложил ей перевести их на безопасный счет, который они для нее открыли.

Потерпевшая послушала мошенника. Она оформила несколько займов и перевела средства на названные счета.

Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Мошенничество» (159 УК РФ). Аферистам грозит срок лишения свободы до 10 лет.