Ильхам Алиев провел встречи с европейскими лидерами в Лондоне

В ходе продолжающегося в Лондоне саммита ЕПС, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречи с мировыми лидерами. Обсуждались вопросы продвижения сотрудничества и мирной региональной повестки, а также проведение в Баку климатической конференции ООН COP-29.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит встречи с мировыми лидерами в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в графстве Оксфордшир под Лондоном. Межправительственная организация ЕПС включает в себя как страны ЕС, так и государство не входящие в Евросоюз.

Так, азербайджанский лидер провел беседу с главой венгерского парламента Виктором Орбаном, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего продвижения двустороннего сотрудничества Венгрии и Азербайджана во всех сферах. В частности, Ильхам Алиев позитивно оценил визит Орбана в Шушу для участия в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

Далее Ильхам Алиев провел встречу «на ногах» с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд, в ходе которой лидеры обменялись мнениями о двусторонних отношениях стран, а также ходе развития мирной региональной повестки.

Ильхам Алиев отметил вклад швейцарских компаний в строительные и восстановительные работы, которые продолжаются на освобожденных территориях АР. В заключение стороны обменялись мнениями о климатической конференции ООН COP-29, которая пройдет в Баку в ноябре.

Также состоялась встреча Ильхама Алиева и премьер-министр Люксембурга. В ходе встречи азербайджанский лидер проинформировал собеседника о региональных процессах и отметил важность сбалансированной политики по отношению к региону и уважительного подхода к позиции всех сторон.

Далее лидеры обсудили двустороннюю повестку между Азербайджаном и Люксембургом и подчеркнули наличие больших перспектив для развития связей, основанных на взаимном уважении и доверии. Также стороны обменялись мнениями относительно взаимодействия двух страны в области высоких технологий, здравоохранения, инвестиций и транспорта.

После встреч с европейскими лидерами, Ильхам Алиев принял участие в круглом столе на тему «Энергетика и связь», который также состоялся в рамках IV саммита Европейского политического сообщества.