Батумское "Динамо" не смогло выйти в Лигу чемпионов

"Динамо" Батуми обыграло с минимальным счетом "Лудогорец" в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, однако этого оказалась недостаточно для выхода в следующий раунд. Дальше идет болгарская команда.

В Батуми 17 июля состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" (Грузия) и "Лудогорцем" (Болгария).

Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 3-й минуте записал на свой счет полузащитник Владимир Мамучашвили.

В первом матче победу одержал "Лудогорец". Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла болгарская команда.