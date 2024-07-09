Житель Ставрополя сдал в ломбард наполовину купленную машину

Мужчина оставил приятеля без автомобиля и без денег за него в Ставрополе. Потерпевший лишился весьма крупной суммы – более 9,5 млн рублей. Афериста нашла полиция.

Дело о мошенничестве при покупке машины раскрыли ставропольские полицейские, детали сообщили в МВД по краю.

Житель Ставрополя приобрел в рассрочку машину иностранного производства, которая принадлежала его 65-летнему знакомому. Приятели оформили договор купли-продажи, таким образом подозреваемый стал хозяином иномарки.

Однако мужчина, вместо того, чтобы полностью расплатиться со знакомым, погасил долг только частично, после чего вовсе уехал в Москву и пропал, не выходя на связь.

Тогда продавец машины пошел в полицию. Правоохранители нашли афериста. Он признался, что успел сдать автомобиль в ломбард. Деньги, которые он получил в результате, мужчина потратил.

"Сумма ущерба, причиненного заявителю, составила более 9,5 млн рублей"

– МВД Ставропольского края