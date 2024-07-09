Житель Ставрополя сдал в ломбард наполовину купленную машину

Дело о мошенничестве при покупке машины раскрыли ставропольские полицейские, детали сообщили в МВД по краю.
Житель Ставрополя приобрел в рассрочку машину иностранного производства, которая принадлежала его 65-летнему знакомому. Приятели оформили договор купли-продажи, таким образом подозреваемый стал хозяином иномарки.
Однако мужчина, вместо того, чтобы полностью расплатиться со знакомым, погасил долг только частично, после чего вовсе уехал в Москву и пропал, не выходя на связь.
Тогда продавец машины пошел в полицию. Правоохранители нашли афериста. Он признался, что успел сдать автомобиль в ломбард. Деньги, которые он получил в результате, мужчина потратил.
"Сумма ущерба, причиненного заявителю, составила более 9,5 млн рублей"
– МВД Ставропольского края