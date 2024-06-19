Трех мошенниц с детскими пособиями накажет суд в Дагестане

Троим подозреваемым в деле о махинациях с детскими пособиями вынесли меры пресечения. Решение принял Советский суд Махачкалы. Об этом рассказали в Верховном суде Дагестана.
Что случилось?
Сотрудница Отделения Фонда социального и пенсионного страхования РФ по РД организовала преступную группу из коллег и местных жителей. Цель – хищение бюджетных денег из фонда.
"Подозреваемые разместили в мобильных мессенджерах, социальных сетях и сайтах продаж объявления об оказании за вознаграждение услуг по оформлению пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также по увеличению размера социальных выплат... Затем в информационную систему социального обеспечения вносились несоответствующие действительности сведения"
- Верховный суд Дагестана
Более 330 копий паспортов и СНИЛС мошенницы получили от жителей республики. Общая сумма, которую они смогли вывести, равняется 33,5 млн рублей.
На организатора плана и ее сообщниц завели уголовное дело. В итоге, она и ее помощница получили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца (до 8 сентября этого года), а другой запретили определенные действия.