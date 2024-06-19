Трех мошенниц с детскими пособиями накажет суд в Дагестане

Махачкалинский суд вынес меру пресечения троим причастным к делу о махинациях с детскими пособиями. Две из них получили заключение в тюрьму на 2 месяца, третьей запретили определенные действия.

Троим подозреваемым в деле о махинациях с детскими пособиями вынесли меры пресечения. Решение принял Советский суд Махачкалы. Об этом рассказали в Верховном суде Дагестана.

Что случилось?

Сотрудница Отделения Фонда социального и пенсионного страхования РФ по РД организовала преступную группу из коллег и местных жителей. Цель – хищение бюджетных денег из фонда.

"Подозреваемые разместили в мобильных мессенджерах, социальных сетях и сайтах продаж объявления об оказании за вознаграждение услуг по оформлению пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также по увеличению размера социальных выплат... Затем в информационную систему социального обеспечения вносились несоответствующие действительности сведения"

- Верховный суд Дагестана

Более 330 копий паспортов и СНИЛС мошенницы получили от жителей республики. Общая сумма, которую они смогли вывести, равняется 33,5 млн рублей.

На организатора плана и ее сообщниц завели уголовное дело. В итоге, она и ее помощница получили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца (до 8 сентября этого года), а другой запретили определенные действия.