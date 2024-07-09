Тегеран: фетву Хаменеи по ядерному оружию нельзя изменить

В Иране заявили о неизменности фетвы Али Хамении о запрете ядерного оружия. Тегеран в ядерном вопросе не будет выходить за рамки Договора о нераспространении.
И.о. главы иранской дипломатии Али Багери Кани высказался по поводу богословского заключения духовного лидера ИРИ по ядерному оружию.
Он подчеркнул, что фетву Али Хаменеи о запрете создания бомбы нельзя изменить, его приказания и заключения должны исполнять все органы власти.
Багери заявил, что Тегеран в вопросе по ЯО не намерен выходить за рамки Договора о нераспространении бомбы и соглашения гарантиях между Ираном и Агентством по атому.
Ранее об отсутствии планов по созданию ядерного оружия говорил избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.