Тегеран: фетву Хаменеи по ядерному оружию нельзя изменить

В Иране заявили о неизменности фетвы Али Хамении о запрете ядерного оружия. Тегеран в ядерном вопросе не будет выходить за рамки Договора о нераспространении.

И.о. главы иранской дипломатии Али Багери Кани высказался по поводу богословского заключения духовного лидера ИРИ по ядерному оружию.

Он подчеркнул, что фетву Али Хаменеи о запрете создания бомбы нельзя изменить, его приказания и заключения должны исполнять все органы власти.

Багери заявил, что Тегеран в вопросе по ЯО не намерен выходить за рамки Договора о нераспространении бомбы и соглашения гарантиях между Ираном и Агентством по атому.

Ранее об отсутствии планов по созданию ядерного оружия говорил избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.