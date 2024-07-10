Вестник Кавказа

Под Туапсе загорелся лес

Под Туапсе загорелся лес
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередной природный пожар выявлен в Краснодарском крае. Горит лес под Туапсе, площадь возгорания - 1,5 га, огнеборцы работают на месте с 17.20.

В Туапсинском районе загорелся лес, ведутся работы по ликвидации возгорания.

"Зафиксировано задымление в районе н.п. Георгиевская со стороны леса. Лесопожарные формирования приступили к тушению возгорания в Туапсинском лесничестве Георгиевского участкового лесничества на примерной площади 1,5 га"

– минприроды региона

В тушении лесного пожара заняты 28 человек  8 единиц техники.

Расстояние от очага до ближайшего населенного пункта, села Кривенковского, составляет порядка 1,5 км. По оценкам оперштаба, угрозы жителям и инфраструктуре нет.

Ситуация с природными пожарами в Краснодарском крае тяжелая из-за аномальной 40-градусной жары и дефицита осадков. Также пожары бушуют в Крыму, есть возгорания на Северном Кавказе. О пожароопасности из-за погоды сообщают в Абхазии.

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