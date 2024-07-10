Под Туапсе загорелся лес

В Туапсинском районе загорелся лес, ведутся работы по ликвидации возгорания.
"Зафиксировано задымление в районе н.п. Георгиевская со стороны леса. Лесопожарные формирования приступили к тушению возгорания в Туапсинском лесничестве Георгиевского участкового лесничества на примерной площади 1,5 га"
– минприроды региона
В тушении лесного пожара заняты 28 человек 8 единиц техники.
Расстояние от очага до ближайшего населенного пункта, села Кривенковского, составляет порядка 1,5 км. По оценкам оперштаба, угрозы жителям и инфраструктуре нет.
Ситуация с природными пожарами в Краснодарском крае тяжелая из-за аномальной 40-градусной жары и дефицита осадков. Также пожары бушуют в Крыму, есть возгорания на Северном Кавказе. О пожароопасности из-за погоды сообщают в Абхазии.