Пожар в Коктебеле захватывает новые территории

Лесной пожар в крымском курортном поселке Коктебель, вспыхнувший, как уже установлено, вследствие человеческого фактора, продолжает разгораться: его тушат уже четвертый день, но площадь возгорания продолжает увеличиваться.

Вопреки заверениям о локализации огня, пожар в крымском курортном поселке Коктебель не только продолжается, но и захватывает новые территории: только за последние сутки его площадь увеличилась с 40 до 44 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пожар тушат уже четвертый день, однако пока безрезультатно: сейчас на месте происшествия работают 77 сотрудников республиканской Пожарной охраны, в ликвидации возгорания задействованы крымский главк МЧС, Росгвардия, лесоохотничье хозяйство, а также волонтеры, передает "АиФ-Крым".

На данный момент известны и причины пожара – как выяснили крымские правоохранители, он все же рукотворный. Огонь по соседству с Карадагским заповедником вспыхнул по вине мужчины, занимавшегося ремонтом и не проследившим, как искры от его углошлифовальной машинки (болгарки) попали в сухую траву и подожгли ее.

Крымчанин задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело.