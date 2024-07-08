Вестник Кавказа

Пожар в Коктебеле локализован - МЧС

Пожар в Коктебеле локализован - МЧС
© Фото: тг-канал Коктебельского территориального отдела
Лесной пожар в крымском Коктебеле к настоящему времени удалось локализовать. Работы продолжаются. Огонь вспыхнул накануне.

В Коктебеле природный пожар, стартовавший в понедельник, продолжают тушить, сегодня возгорание удалось локализовать.

"Природный пожар в поселке городского типа Коктебель локализован на площади 40 га"

– МЧС России

Жара в Крыму привела к возгоранию сухой растительности, площадь пожара в Коктебель составляет 40 га. Борьбу с огнем ведут как с земли, так и с воздуха, задействовано около 300 человек.

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