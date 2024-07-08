Пожар в Коктебеле локализован - МЧС

Лесной пожар в крымском Коктебеле к настоящему времени удалось локализовать. Работы продолжаются. Огонь вспыхнул накануне.
В Коктебеле природный пожар, стартовавший в понедельник, продолжают тушить, сегодня возгорание удалось локализовать.
"Природный пожар в поселке городского типа Коктебель локализован на площади 40 га"
– МЧС России
Жара в Крыму привела к возгоранию сухой растительности, площадь пожара в Коктебель составляет 40 га. Борьбу с огнем ведут как с земли, так и с воздуха, задействовано около 300 человек.