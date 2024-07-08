Пожар в Коктебеле: к тушению присоединились второй вертолет и Росгвардия

Мощный природный пожар в Коктебеле продолжал пылать сегодня ночью. Сейчас к борьбе с огнем в Крыму присоединились росгвардейцы.

Трава и кустарники по-прежнему горят на десятках гектаров территории под Коктебелем в Крыму.

Как сообщает МЧС России, пожар тушат уже два вертолета – оба Ми-8 МЧС РФ.

Утром в ведомстве уточнили, что на пламя у Коктебеля было сброшено 60 т воды. При этом площадь пожара в Коктебеле с вечера не изменилась: она по-прежнему составляет 30 га.

"К ликвидации пожара в Коктебеле приступил второй борт Ми-8 МЧС России"

– МЧС РФ

В Росгвардии заявили, что бойцы симферопольского полка также задействованы в тушении. С огнем помогают бороться свыше 50 военных.

"Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня"

– Росгвардия

Видео: Росгвардия

Напомним, трава и кустарники в заповеднике "Карадагский" загорелись накануне. Изначально огонь охватил 20 га территории, но уже к вечеру площадь пожара выросла до 30 га.