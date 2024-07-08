Пожар в Коктебеле: к тушению присоединились второй вертолет и Росгвардия

Трава и кустарники по-прежнему горят на десятках гектаров территории под Коктебелем в Крыму.
Как сообщает МЧС России, пожар тушат уже два вертолета – оба Ми-8 МЧС РФ.
Утром в ведомстве уточнили, что на пламя у Коктебеля было сброшено 60 т воды. При этом площадь пожара в Коктебеле с вечера не изменилась: она по-прежнему составляет 30 га.
"К ликвидации пожара в Коктебеле приступил второй борт Ми-8 МЧС России"
– МЧС РФ
В Росгвардии заявили, что бойцы симферопольского полка также задействованы в тушении. С огнем помогают бороться свыше 50 военных.
"Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня"
– Росгвардия
Видео: Росгвардия
Напомним, трава и кустарники в заповеднике "Карадагский" загорелись накануне. Изначально огонь охватил 20 га территории, но уже к вечеру площадь пожара выросла до 30 га.