Вестник Кавказа

Карантинную зону расширили в двух районах Дагестана

Карантинную зону расширили в двух районах Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанских районах увеличили карантинную зону из-за опасного сорняка. Собственники подкарантинных объектов должны проводить обследования.

Карантинная фитосанитарная зона расширилась в Хасавюртовском и Бабаюртовском районах Дагестана, пишет пресс-служба Россельхознадзора.

По данным ведомства, причиной увеличения карантинной зоны стал сорняк амброзия полыннолистная, наносящая сильный вред человеческому организму.

Отмечается, что на территориях дагестанских районов, на которых растет опасный сорняк, расширили границы и ввели карантинный фитосанитарный режим.

Кроме того, собственники подкарантинных объектов должны регулярно проводить систематические фитосанитарные обследования.

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