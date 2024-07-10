Автобус из Махачкалы до аэропорта обрел спрос

В Дагестане заявили о росте популярности автобуса "Махачкала-аэропорт". Вместимость транспорта – 22 человека. Они курсируют каждый день.
Автобусы, курсирующие из Махачкалы до дагестанского аэропорта, обрели популярность, сообщает пресс-служба республиканского Минтранса.
Автобусы двигаются каждый день, с 6:00 до 21:00 с интервалом в 30 минут. Транспорт вмещает в себя 22 пассажира. Он может перевозить и маломобильные группы населения.
Отмечается, автобусы отправляются с улицы Имама Шамиля 78, остановка находится напротив ТЦ "Этажи".