Вестник Кавказа

Автобус из Махачкалы до аэропорта обрел спрос

Автобус из Махачкалы до аэропорта обрел спрос
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане заявили о росте популярности автобуса "Махачкала-аэропорт". Вместимость транспорта – 22 человека. Они курсируют каждый день.

Автобусы, курсирующие из Махачкалы до дагестанского аэропорта, обрели популярность, сообщает пресс-служба республиканского Минтранса.

Автобусы двигаются каждый день, с 6:00 до 21:00 с интервалом в 30 минут. Транспорт вмещает в себя 22 пассажира. Он может перевозить и маломобильные группы населения.

Отмечается, автобусы отправляются с улицы Имама Шамиля 78, остановка находится напротив ТЦ "Этажи".

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