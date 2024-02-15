Вестник Кавказа

Мужчина задержан за подделку миграционного документа в аэропорту Махачкалы

Мужчина задержан за подделку миграционного документа в аэропорту Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иностранец предъявил пограничникам поддельный документ в столичном аэропорту Дагестана, после чего был задержан. Заведено уголовное дело.

Дагестанские пограничники задержали мужчину в столичном аэропорту за подделку миграционной карточки. Уточняется, что задержанный родом из близлежащей страны. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД по Северному Кавказу.

При попытке пересечь границу 25-летний молодой человек предъявил сотрудникам полиции аэропорта Махачкалы документ, вызвавший у них подозрения. Его забрали и проверили. Оказалось, не зря. В карте оттиск печати не соответствовал оригиналу штампа.

«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Ему грозить наказание в виде ареста на срок до шести месяцев»

- МВД по СКФО

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