Три чемодана с лекарствами пытался провезти житель Дагестана из Стамбула

У дагестанца изъяли 70 лекарств после его приземления в Махачкалу из Стамбула. Он провез препараты в трех чемоданах. Товары были изъяты.

Житель Дагестана прибыл в Махачкалу из Стамбула с тремя чемоданами лекарств, товар изъят, сообщает пресс-служба таможни Дагестана.

Таможенники обнаружили у прибывшего из турецкого города гражданина 70 кг недекларированных лекарственных препаратов, которые мужчина провез в трех чемоданах.

Задержанный следовал через "зеленый коридор", при этом он не подавал пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган. Все товары были турецкого производства.

"Такое количество товара свидетельствует о том, что он ввозился не в личных, а в коммерческих целях и подлежал обязательному декларированию с уплатой таможенных платежей"

- таможня Дагестана

Отмечается, что товар был изъят. В отношении мужчины было возбуждено административное дело по статье 16.2 КоАП РФ.