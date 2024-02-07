Контроль за строительством усилят в Дагестане

В Дагестане планируют усилить контроль за строительным комплексом республики. С этой целью при правительстве региона будет создано специализированное учреждение.
При правительстве Дагестана в скором времени может появиться отдельное учреждение, которое будет осуществлять контроль за строительным комплексом республики. Об этом сказано в Telegram-канале правительства региона.
Решение о создании такого учреждения было принято 13 февраля на конференции, посвященной незаконному использованию земельных участков и строительства в Дагестане. В мероприятии участвовал глава республики Сергей Меликов.
"Существующее управление государственного строительного надзора – структурного подразделения Минстроя – предложено укрупнить до отдельной организации. Сергей Меликов поручил до 1 апреля сформировать предложение со структурой данного учреждения"
– пресс-служба регионального правительства