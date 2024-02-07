Дагестанским чиновникам придется отвечать за свои слова

Дагестанским министрам и чиновникам придется научиться отвечать за свои слова – любое искажение реальных фактов в их докладах будет жестко наказываться, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Министров и чиновников в Дагестане будут наказывать за искажение фактов в своих докладах, заявил накануне на совещании по оперативным вопросам глава республики Сергей Меликов.

"Надо научить чиновников - министров и их заместителей, руководителей разного уровня, начальников - нести ответственность за свои слова. Доложил - не совпал доклад с истинным положением дел - взыскание. Еще раз такая ситуация - предупреждение о неполном служебном соответствии. Снова повторится - освобождение от должности"

- Сергей Меликов

Глава региона попросил премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова жестко пересекать извращение фактов, пообещав, что будет лично проверять достоверность слов чиновников в беседах с людьми в ходе рабочих поездок в города и районы, сообщает пресс-служба.