Фестиваль шашлыка "Атамань" отменили из-за жары

Аномальная жара вынудила организаторов отменить фестиваль шашлыка, который должен был состояться в эти выходные в этностанице "Атамань". Впрочем, сам комплекс будет открыт.

Кубань останется без масштабного фестиваля шашлыка − организаторы сочли неблагоприятным прогноз погоды на выходные, когда и должно было пройти мероприятие, рассказали в выставочном комплексе "Атамань".

"Ввиду высоких уровней температурного режима и пожароопасности в Краснодарском крае, запланированные ранее, культурно-массовые мероприятия 20-21 июля в выставочном комплексе "Атамань" проводиться не будут"

– этностаница

В сообщении уточняется, что "Атамань" все же будет открыта для посетителей, но только в режиме парка.

Как следует из раздела "Расписание фестивалей" на сайте "Атамани", на 20-21 июля был запланирован Краевой фестиваль шашлыка.

Отметим, что в следующие выходные в "Атамани" должен пройти еще один гастрофестиваль – "Картопля цэ нэ цыбуля".