Фестиваль шашлыка "Атамань" отменили из-за жары

Кубань останется без масштабного фестиваля шашлыка − организаторы сочли неблагоприятным прогноз погоды на выходные, когда и должно было пройти мероприятие, рассказали в выставочном комплексе "Атамань".
"Ввиду высоких уровней температурного режима и пожароопасности в Краснодарском крае, запланированные ранее, культурно-массовые мероприятия 20-21 июля в выставочном комплексе "Атамань" проводиться не будут"
– этностаница
В сообщении уточняется, что "Атамань" все же будет открыта для посетителей, но только в режиме парка.
Как следует из раздела "Расписание фестивалей" на сайте "Атамани", на 20-21 июля был запланирован Краевой фестиваль шашлыка.
Отметим, что в следующие выходные в "Атамани" должен пройти еще один гастрофестиваль – "Картопля цэ нэ цыбуля".