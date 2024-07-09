Строящийся дом загорелся в Ереване

Масштабный пожар начался сегодня вечером в одном из возводящихся домов в столице Армении Ереване. Фото с места событий публикует Спасательная служба.

Пламя охватило строящийся многоэтажный дом в Ереване, подробности ЧП рассказали в Спасательной службе, которая подчиняется МВД Армении.

Сигнал о ЧП был получен в 19:52 по местному времени (18:52 мск). На место пожара выехали шесть боевых расчетов, а также оперативные группы.

Пока известно, что очаг возгорания находился на восьмом этаже. Площадь возгорания оценивается приблизительно в тысячу квадратных метров.

К 21:36 (20:36 мск) пожар был локализован.

Судя по фото, опубликованным спасателями, пламя охватило последние этажи здания.