Путин поговорил с наследным принцем КСА

Владимир Путин провел телефонную беседу с наследным принцем КСА. Стороны оценили уровень отношений и обсудили сотрудничество Москвы и Эр-Рияда.

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом аль Саудом.

Как пишет пресс-служба Кремля, стороны обсудили сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в экономике, политике и энергетике.

Путин и Бен Салман высоко оценили достигнутый уровень дружественных отношений двух государств и подчеркнули, что они основаны на принципах взаимоуважения.

Кроме того, Президент и наследный принц отметили важность продолжения координации в рамках ОПЕК+ для стабильности на рынке энергоносителей.