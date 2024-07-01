Турция приступит к разведке нефтегазовых месторождений у берегов Сомали

Власти Турции договорились с руководством Сомали о разведке нефтегазовых месторождений у берегов этой африканской страны. Бурение будет проводиться на глубину до 7 тыс метров.

Турция будет заниматься разведкой нефтегазовых месторождений у берегов Сомали. Об этом заявил 18 июля глава Минэнерго республики Альпарслан Байрактар.

Он подчеркнул, что Анкара уже договорилась с Магадишо о проведении соответствующих работ.

"Глубина моря в зоне работ варьируется в пределах 2-3 км, в целом же бурение будет проводиться на глубину до 7 км"

– турецкий министр

Он акцентировал внимание на том, что Турция обладает возможностями для самостоятельного проведения буровых и разведочных работ в морской зоне.

"Команда судна Oruç Reis составляет 50 человек. Это судно на пути в Сомали будут сопровождать пять вспомогательных кораблей, а также суда ВМС Турции"

– глава Минэнерго республики