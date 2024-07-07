Вестник Кавказа

Байден "подхватил" коронавирус

Байден "подхватил" коронавирус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тест на коронавирус, взятый у президента США Джо Байдена, показал положительный результат, сообщила пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: глава государства принял решение самоизолироваться в своей резиденции в Делавэре.

Несмотря на все предосторожности, коронавирус не миновал и президента США Джо Байдена, сообщили в Белом доме.

"Ранее сегодня вслед за своим первым мероприятием в Лас-Вегасе президент Байден получил положительный тест на COVID-19"

- пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер

Болезнь протекает у главы государства в мягкой форме - американский лидер вакцинирован, какой вакциной он привит, в сообщении не указывается. Тем не менее, есть риск заражения близкого круга людей, общающегося с Байденом, поэтому выполнять обязанности президента США он будет на "удаленке".

Заразившийся коронавирусом Байден с огромным трудом поднялся на борт президентского самолета, на котором он улетел в свою резиденцию в Делавэр, где он и планирует на время самоизолироваться из-за болезни.

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