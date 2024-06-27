Байдена заменят на выборах?  

После недавнего провала предвыборных дебатов с участием Дональда Трампа и Джо Байдена позиции последнего пошатнулись. Что не так с Джо Байденом и кто его может заменить на грядущих выборах в США - рассказываем в этом материале.

Демократический лагерь США всерьез озаботился вопросом о том, достаточно ли компетентен 81-летний действующий президент США для того, чтобы вновь баллотироваться на высший американский пост и, что более важно, хватит ли у него сил для продолжения работы в случае победы.

Провал дебатов Байдена

Разговоры и слухи о том, что Джо Байден болен ходят давно. В сети полно видео-сюжетов, где он постоянно отвлекается на выступлениях, спотыкается и отвечает невпопад. однако до прошлого четверга правительство США в целом и Демократическую партию в частности всё устраивало в их президенте. Всё изменили дебаты Трампа и Байдена, которые состоялись 27 июня в прямом эфире американского канала ABC: американский президент говорил спутанно, внезапно терял концентрацию, запинался и периодически оставался стоять с открытым ртом.

Что не так с Джо Байденом?

По мнению американских врачей, наблюдавших за дебатами, у Джо Байдена явное неврологическое расстройство, вполне возможно деменция или Альцгеймер, но для того, чтобы сказать наверняка, Джо Байден должен пройти нейропсихологическую диагностику, результаты которой должны быть опубликованы. По результатам официального февральского отчёта о его здоровье, он ”полностью годен для службы”, а провал на дебатах Белый дом объяснил тем, что Джо Байден накануне приболел. Белый дом не разглашает информацию о здоровье президента, а жена Джо Байдена, Джилл Байден, в интервью для Vogue заявила, что ”их семья будет продолжать бороться за президентское кресло”.

Демократы в панике

После дебатов Байдена и Трампа демократы запаниковали.

Член Палаты представителей от Техаса Ллойд Доггетт призвал президента США отказаться от предвыборной гонки, подчеркнув, что слишком многое на кону и нельзя позволить Трампу одержать победу.

Нэнси Пелоси, бывший спикер Палаты представителей задалась вопросом, был ли это единичный случай или теперь президент всё время в таком состоянии.

Еще один член Палаты представителей от демократов, Джаред Голден, представляющий Мэн, написал статью в местную газету, в которой сообщает, что не собирается голосовать за Байдена, Трамп точно победит, а его, Голдена, это вполне устраивает.

Мари Глюзенкамп Перес, член Палаты представителей от штата Вашингтон заявила, что после того как посмотрела первые пять минут дебатов поняла, что Байден прогорает Трампу.

Как себя оценивает Байден?

Сам Джо Байден готов побороться за второй президентский срок. На мероприятии по сбору средств в поддержку его кандидатуры, которое прошло в городе Маклейн, штат Вирджиния, в минувший вторник, он заявил ”что дебаты были так себе, зато с тех пор ему удалось собрать $ 38 млн, что неплохо”. В пятницу во время митинга в Мадисоне, штат Висконсин, Байден отверг все призывы о выходе из президентской гонки, заявив о том, что он лучший вариант демократов на победу.

Знаете, меня пытаются выкинуть из гонки. Позвольте мне прояснить ситуацию: я продолжаю участвовать

- прочитал Байден с телесуфлера.

Что думают спонсоры Демократической партии?

Мнения спонсоров Демократической партии, которые оплачивают предвыборную кампанию, разделились. Одни считают, что Байден вполне может продолжать участвовать в президентской гонке, вторые уверены, что ему пора принять решение выйти из битвы, а третьи переживают, что достойной замены ему нет, и в любом случае, что при Байдене, что без него, Демократическая партия обречена на поражение в президентских выборах 2024 года. Между тем, рейтинг Джо Байдена исторически один из самых низких среди всех предыдущих американских президентов: на сегодняшний день он составляет 38-39%.

Что будет, если Байден уйдёт?

На августовском съезде Демократической партии в Чикаго собираются номинировать кандидата в президенты. Пока что речь идёт о том, что номинирован будет Байден. Однако если действующий президент США откажется от участия в предвыборной гонке, будет назначен новый кандидат в президенты.

Камала Харрис станет кандидатом?

Камала Харрис, нынешний вице-президент США, не будет номинирована автоматически в случае, если Байден выйдет из гонки. У других видных членов Демократической партии, в том числе губернатора от Калифорнии Гэвина Ньюсома, губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер тоже есть шансы на отбор в качестве кандидата от демократов. Преимущества, которые могут сыграть в пользу Камалы Харрис - это нынешний статус и связи в партии. Кроме того, деньги, собранные для Байдена, в случае номинации Харрис перейдут в её кампанию, с другими кандидатами данный вопрос решить будет сложнее.