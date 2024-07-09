Экс-следователю ужесточили наказание за вымогательство взятки в Дагестане

Приговор бывшему следователю, судимому за вымогательство взятки, изменили на более суровый в Дагестане: изначально он должен был заплатить штраф, а теперь отправится в колонию.

Бывший следователь в Дагестане, несколько лет назад уличенный в том, что он вымогал взятку у подозреваемого в аналогичном преступлении, все же будет отбывать наказание в колонии, решила апелляционная инстанция.

Как рассказали в Верховном суде Дагестана, мужчина служил следователем в Махачкале. Осенью 2021 года его задержали с поличным в момент, когда он брал 700 тыс рублей взятки. В феврале его приговорили к штрафу, на сумму 2,3 млн рублей.

Мужчина решил обжаловать приговор. Недовольны решением суда оказались и в прокуратуре – была подана апелляция в Верховный суд.

"Апелляционная инстанция при рассмотрении уголовного дела пришла к выводу, что суд первой инстанции… не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления и ограничился лишь наличием смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств"

– ВС РД

В результате бывший следователь получил новый приговор – три года колонии общего режима.

Напомним, преступление состояло в том, что следователь, расследуя дело о вымогательстве, потребовал от подозреваемого миллион рублей, взамен он гарантировал закрытие дела. Подозреваемый начал торговаться и уговорил правоохранителя уменьшить взятку до 700 тыс рублей. Одновременно он обратился в ФСБ. В итоге, при получении взятки, вымогатель был задержан.