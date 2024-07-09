Глава полиции порта Махачкалы ответит за взятки

Дагестанские силовики задержали начальника полиции порта Махачкалы Кузбека Мурзаева – его подозревают в получении многомиллионной взятки за то, чтобы он закрывал глаза на постоянные перегрузы прибывающих в порт судов.

Дагестанские силовики сегодня задержали на своем рабочем месте начальника полиции порта Махачкалы 48-летнего Казбека Мурзаева – его подозревают в получении взятки в 13 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash.

"Оперативники считают, что деньги заместителю начальника Махачкалинского ЛУ МВД России на транспорте передали представители АО "Махачкалинский морской торговый порт" и ООО "Порт-Петровск". За это полковник закрывал глаза на постоянные перегрузы судов последние два года"

- Mash

Во время обысков в кабинете у высокопоставленного полицейского нашли 4,4 гр гашиша, так что в перспективе ему грозит еще одна статья Уголовного кодекса - за наркотики.