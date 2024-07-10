На Ставрополье пылает 70 га сухой растительности

Крупный пожар произошел неподалеку от Ставрополя, где загорелось 70 га сухой растительности. Пожар локализовали, никто не пострадал.

Вблизи Ставрополя произошел крупный пожар, горело около 70 гектаров сухой растительности. Благодаря оперативному реагированию пожарных удалось локализовать возгорание.

«Огнеборцы МЧС Ставрополья совместно с коллегами ПАСС СК локализовали крупный пожар в пос. Озерном вблизи г. Ставрополя. Огонь охватил 70 гектаров сухой растительности, жаркая и ветреная погода осложняли тушение. В результате также уничтожены четыре строения, один грузовой автомобиль и две сельхозтехники»

– пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

По предварительным данным, пожар мог быть вызван различными причинами: от человеческого фактора до неблагоприятных погодных условий. Сухая растительность способствует быстрому распространению огня, что усложняет тушение. Нередко пожары возникают в результате небрежного обращения с огнем или же вследствие умышленных поджогов. Расследование инцидента позволит установить точные причины случившегося.

Благодаря слаженной работе пожарных служб и оперативному привлечению техники удалось освоить пламя и предотвратить распространение огня. Отметим, что в результате происшествия никто не пострадал.