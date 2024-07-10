На Ставрополье пылает 70 га сухой растительности

Вблизи Ставрополя произошел крупный пожар, горело около 70 гектаров сухой растительности. Благодаря оперативному реагированию пожарных удалось локализовать возгорание.
«Огнеборцы МЧС Ставрополья совместно с коллегами ПАСС СК локализовали крупный пожар в пос. Озерном вблизи г. Ставрополя. Огонь охватил 70 гектаров сухой растительности, жаркая и ветреная погода осложняли тушение. В результате также уничтожены четыре строения, один грузовой автомобиль и две сельхозтехники»
– пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
По предварительным данным, пожар мог быть вызван различными причинами: от человеческого фактора до неблагоприятных погодных условий. Сухая растительность способствует быстрому распространению огня, что усложняет тушение. Нередко пожары возникают в результате небрежного обращения с огнем или же вследствие умышленных поджогов. Расследование инцидента позволит установить точные причины случившегося.
Благодаря слаженной работе пожарных служб и оперативному привлечению техники удалось освоить пламя и предотвратить распространение огня. Отметим, что в результате происшествия никто не пострадал.