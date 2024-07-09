Марокканский футболист сбежал из "Сочи"

Футболист из Марокко покинул расположение "Сочи. Защитник не хочет выступать за российский клуб. Игрок находится в Стамбуле.

Футболист из Марокко Яхья Аттьят-Алла сбежал из расположения футбольного клуба "Сочи", заявил замгендиректора Андрей Орлов.

Он сообщил, что игрок пропал после сборов в Санкт-Петербурге, а потом объявился с коронавирусом в Стамбуле. По его словам, Аттьят-Алла намерен перебраться в Египет.

Орлов подчеркнул, что марокканец намерен заключить соглашение с клубом Аль-Ахли.

Аттьят-Алла пополнил ряды сочинцев в феврале этого года. Он сыграл одну игру и забил один гол. До "Сочи" он выступал за "Волос" из Греции, а также "Видад" и "Сафи" из Марокко.