Дагестан и Узбекистан нарастили товарооборот

Дагестан увеличил товарооборот с Узбекистаном на 25%. Дагестан импортирует какао, обувь и текстиль. Республика продает рыбу, фрукты, чай и т.д.
Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов и посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов заявили о росте товарооборота между Махачкалой и Ташкентом.
По итогам первого квартала рост товарооборота между Дагестаном и Узбекистаном составил 25%. Стороны намерены приложить усилия для сохранения положительной динамики.
Дагестан поставляет в Узбекистан стекло, рыбу, фрукты и орехи, чай, кофе, кондитерскую продукцию, соки и газировку, электромашины и многое другое.
При этом Узбекистан экспортирует в Дагестан готовые продукты из злаков, какао, обувь, текстиль и т.д.
Представители Дагестана и Узбекистана подчеркнули, что это показывает прочное сотрудничество и открывает новые возможности для развития связей.