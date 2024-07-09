Вестник Кавказа

Дагестан и Узбекистан нарастили товарооборот

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан увеличил товарооборот с Узбекистаном на 25%. Дагестан импортирует какао, обувь и текстиль. Республика продает рыбу, фрукты, чай и т.д.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов и посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов заявили о росте товарооборота между Махачкалой и Ташкентом.

По итогам первого квартала рост товарооборота между Дагестаном и Узбекистаном составил 25%. Стороны намерены приложить усилия для сохранения положительной динамики.

Дагестан поставляет в Узбекистан стекло, рыбу, фрукты и орехи, чай, кофе, кондитерскую продукцию, соки и газировку, электромашины и многое другое.

При этом Узбекистан экспортирует в Дагестан готовые продукты из злаков, какао, обувь, текстиль и т.д.

Представители Дагестана и Узбекистана подчеркнули, что это показывает прочное сотрудничество и открывает новые возможности для развития связей.

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