Вестник Кавказа

В Дагестане появится универсальный склад Ozon

В Дагестане появится универсальный склад Ozon
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Универсальный склад Ozon будет построен в Дагестане. Стоимость данного проекта оценивается в 9,6 млрд рублей, сообщили в правительстве республики.

Один из ведущих онлайн-ретейлеров в России Ozon объявил о намерении построить универсальный склад в республике Дагестан к 2027 году. Стоимость данного проекта оценивается в 9,6 млрд рублей. Этот шаг связан с растущим спросом на услуги электронной коммерции в России и стремлением компании расширить свою логистическую сеть для обеспечения более эффективной доставки товаров потребителям.

"На полях Кавказского инвестиционного форума … подписали соглашение об инвестиционных намерениях между компанией и правительством Дагестана. Объем инвестиций в проект составит 9,6 млрд рублей, строительные работы планируют завершить в 2027 году. Склад будет использован одним из крупнейших российских ретейлеров - "Озон"

- пресс-служба правительства Дагестана.

В сфере онлайн-шопинга Дагестан  характеризуется активным развитием цифровой инфраструктуры, увеличением количества интернет-пользователей. Кроме того, стоит отметить, что строительство универсальных складов в Дагестане – это не только шаг к улучшению логистики и сервиса доставки, но и важный вклад в развитие цифровой экономики этого региона.

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