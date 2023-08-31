Абхазский заповедник восстанавливают после шторма

После того, как прибрежную зону в Пицунда-Мюссерском заповеднике в Абхазии занесло песком после шторма, местные деревья перестали расти самостоятельно, поэтому там посадили более сорока саженцев пицундской сосны. Руководство заповедника ожидает полное восстановление леса.

Пицундскую сосну посадили в Пицунда-Мюссерском заповеднике в Абхазии – всего около сорока саженцев. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя заповедника Сабина Лобода.

«Новые деревья посадили в зоне перехода самшитника в сосняк в прибрежной части леса, которая после многочисленных штормов была сильно размыта и засыпана песком»

- Сабина Лобода

После катаклизма сосна не смогла самостоятельно возобновить рост, поэтому руководству заповедника пришлось брать саженцы из питомника. В этом им помог местный бизнесмен Милор Барциц.

Лобода добавила, что опавшая хвоя с выросших деревьев сделает почву более плодородной и сформирует подлесок. Она выразила надежду, что в будущем этот участок заповедника снова может покрыться лесом.