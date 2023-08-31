Краснокнижные можжевельник и пицундская сосна сгорели в Геленджике

Опубликовано: 21:23, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Деревья из Красной Книги - можжевельник и пицундская сосна, сгорели в Геленджике. На восстановление леса уйдут многие годы.

Множество деревьев редких видов, внесенных в Красную Книгу России, погибли при лесном пожаре в Геленджике.

В пожаре погибло множество краснокнижных деревьев, в том числе несколько видом можжевельника и пицундская сосна, поделился Николай Машинский, глава Сафари-парка, расположенного неподалеку от территорий, затронутых огнем.

"Сгорело большое количество пицундских сосен. Ниже по хребту была зеленая гряда - это все искусственно высаженная сосна в 60-е годы на территории лысых гор. Они были посажены вдоль Кавказского хребта у подножья. Теперь мы все это потеряли минимум на 50 лет. Сгоревшая сосна за более чем 60 лет смогла вырасти от 20-30 см в диаметр и достигнуть свыше шести метров в высоту"

– Машинский

По словам губернатора региона, ущерб, нанесенный пожаром, еще предстоит оценить, но уже сейчас можно сказать, что восстановление зеленых территорий будет длительным, передает РИА Новости.