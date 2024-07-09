В Карачаево-Черкесии нарастят органические яблоневые сады

В будущем году площади органических яблоневых садов в Карачаево-Черкесии увеличатся в 2,5 раза. Инвесторы уверены, что это положительно отразится на развитии сельского хозяйства и экологической ситуации в регионе.

В связи с ростом популярности органической продукции в России, частный инвестор вложит средства в развитие органических яблоневых садов в Карачаево-Черкесии. Планируется, что уже через год площадь таких садов увеличится до 200 га, что в 2,5 раза больше, чем в настоящее время.

«Помимо яблок, у нас новое направление – органик. Мы заложили 80 гектаров органического яблока в Карачаево-Черкесии и будем увеличивать эту площадь к 2025 году почти до 200 гектаров. Это очень востребованное и нужное сегодня направление»

– председатель ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов

Отметим, что органическое сельское хозяйство становится все более востребованным среди потребителей в связи с растущим интересом к здоровому образу жизни и экологической безопасности. Органические продукты отличаются тем, что они выращены без применения химических удобрений и пестицидов.

В этой связи Ширинов отметил, что увеличение площадей органических яблоневых садов в Карачаево-Черкесии не только способствует развитию сельского хозяйства и увеличению производства высококачественных органических продуктов, но и оказывает положительное влияние на экологическую ситуацию в регионе.