Армения и АБР обсудили вопросы сотрудничества

Глава армянского Минфина принял в среду делегацию АБР. Стороны поговорили о вопросах взаимодействия между республикой и банком.
В среду, 17 июля, в Ереване прошла встреча главы Минфина Армении с делегацией Азиатского банка развития, возглавляемой заместителем исполнительного директора.
Центральной темой переговоров Ваге Ованнисяна и Левеллина Чарльза Робертса стали вопросы взаимодействия между республикой и банком.
"В ходе встречи обсуждались текущие вопросы сотрудничества РА и АБР, в частности, статус документа, касающегося рамок партнерства страны, и возможные сроки утверждения Советом директоров АБР"
– пресс-служба ведомства
В свою очередь, глава делегации поведал, что программа бюджетной поддержки, обсуждаемая в настоящее время с АБР, будет представлена совету директоров банка в сентябре.