Вестник Кавказа

Армения и АБР обсудили вопросы сотрудничества

встреча заместителя исполнительного директора АБР и главы Минфина Армении
© Фото: соцсети Минфина Армении
Глава армянского Минфина принял в среду делегацию АБР. Стороны поговорили о вопросах взаимодействия между республикой и банком.

В среду, 17 июля, в Ереване прошла встреча главы Минфина Армении с делегацией Азиатского банка развития, возглавляемой заместителем исполнительного директора.

Центральной темой переговоров Ваге Ованнисяна и Левеллина Чарльза Робертса стали вопросы взаимодействия между республикой и банком.

"В ходе встречи обсуждались текущие вопросы сотрудничества РА и АБР, в частности, статус документа, касающегося рамок партнерства страны, и возможные сроки утверждения Советом директоров АБР"

– пресс-служба ведомства

В свою очередь, глава делегации поведал, что программа бюджетной поддержки, обсуждаемая в настоящее время с АБР, будет представлена совету директоров банка в сентябре.

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