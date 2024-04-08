Армения и Грузия задолжали МВФ более $650 млн

Армения и Грузия входят в десятку стран Европы, у которых имеются задолженности перед МВФ, следует из отчета Фонда. На сегодняшний день Ереван задолжал МВФ более $220 млн, а Тбилиси – около $430 млн.

Суммарный долг Армении и Грузии Международному валютному фонду составляет около $654 млн. Об этом сказано в отчете МВФ.

Согласно последним данным, Армения должна примерно $222,8 млн, а Грузия - $431,5 млн.

В число европейских стран, у которых есть долг перед Фондом, также входят Албания ($151,6 млн), Босния и Герцеговина ($201,2 млн), Молдавия ($689,3 млн), Косово ($59,3 млн), Северная Македония ($273,5), Сербия ($949,4), Украина ($10,48 млрд) и Черногория ($30,25 млн).

Общая сумма задолженности всех стран-должников перед МВФ на сегодняшний день составляет $114,1 млрд.