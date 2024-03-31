Вестник Кавказа

В Грузии населению простят долги по налогам до 2021 года

В Грузии населению простят долги по налогам до 2021 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии объявили для граждан налоговую амнистию. Списать планируется все задолженности, образовавшиеся до 2021 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил сегодня о решении правительства списать долги по налогам населения.

Как отметил премьер, граждане, имеющие задолженность по налогам не могут реализовывать экономическую деятельность.

"Поэтому, мы решили списать соответствующие задолженности В частности, у всех физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, будут полностью списаны все образовавшиеся и неоплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные штрафные санкции"

– Кобахиде

Под амнистию попадут 145 тыс граждан, списанию подлежит общая задолженность в размере 590 млн лари - примерно $220 млн.

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