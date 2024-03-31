В Грузии населению простят долги по налогам до 2021 года

Власти Грузии объявили для граждан налоговую амнистию. Списать планируется все задолженности, образовавшиеся до 2021 года.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил сегодня о решении правительства списать долги по налогам населения.
Как отметил премьер, граждане, имеющие задолженность по налогам не могут реализовывать экономическую деятельность.
"Поэтому, мы решили списать соответствующие задолженности В частности, у всех физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, будут полностью списаны все образовавшиеся и неоплаченные до 1 января 2021 года признанные налоговые задолженности, включая начисленные штрафные санкции"
– Кобахиде
Под амнистию попадут 145 тыс граждан, списанию подлежит общая задолженность в размере 590 млн лари - примерно $220 млн.