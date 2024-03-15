Ираклий Кобахидзе: "Грузинская мечта" сократила бедных вдвое

Отвечая на обвинения оппозиции, грузинский премьер пообещал вывести из бедности 600 тыс граждан в обозримой перспективе. Он подчеркнул, что за 12 лет перестали быть бедными в Грузии 500 тыс человек.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с грузинскими СМИ обратил внимание на радикальное сокращение категории бедных граждан в стране за время правления "Грузинской мечты": если при Михаиле Саакашвили их было 1,1 млн человек, то есть 30% населения, то сейчас только 600 тыс человек, или 16,2%.

Так он отреагировал на упрек лидера партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе в том, что "Грузинская мечта" так и не выполнила обещание победить бедность в республике. Кобахидзе не преминул в своем ответе задеть Хазарадзе, обвинив того в экономических преступлениях.

"Уровень бедности составлял 1,1 млн человек в 2012 году, когда Хазарадзе и его партнер "Национальное движение" занимались рэкетом бизнеса, а сегодняшний показатель составляет менее 600 тыс. Это означает, что бедность в нашей стране сократилась практически вдвое"

– Ираклий Кобахидзе

Председатель правительства добавил, что параллельно в Грузии снижается безработица. Этому способствуют значительные показатели экономического роста. Кобахидзе заверил, что бедные как класс исчезнут в республике в обозримой перспективе, если ее экономика продолжит расти так же быстро.