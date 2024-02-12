Кобахидзе: строительство порта Анаклия начнется в июне

Власти Грузии намерены возобновить строительство порта Анаклия в июне. В мае правительство утвердить компанию, которая будет возводить объект.

Порт Анаклия в Грузии, строительство которого было прекращено четыре года назад, продолжит возводиться в июне этого года. Такое заявление сделал премьер республики Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства строительная компания, которая возьмется за реализацию этого проекта, будет объявлена в мае.

"Уже с июня мы планируем начать инфраструктурные работы. Как я сказал, само правительство осуществляет инвестиции в эту сферу с точки зрения развития порта Анаклия"

- Ираклий Кобахидзе

Ранее экс-премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что половина акций порта будет принадлежать республике, остальная часть будет предложена мировой общественности. Также он пообещал, что строительство будет начато весной 2024 года, а тендер будет завершен в начале этого года.

Глава министерства экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что на объект претендуют два объединения - швейцарско-люксембургское и китайско-сингапурское.

Первоначально предполагается выделить на строительство порта порядка $300 млн.

Предполагается, что порт сможет пропускать до 7,8 млн т грузов в год.