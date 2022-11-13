Порт Анаклия в Грузии: когда завершат строительство?

Глубоководный порт Анаклиа, проект которого был возрожден недавно в Грузии, может быть достроен уже через три-четыре года, такой прогноз дал глава Минэкономики Грузии.

Строительство глубоководного порта Анаклия (регион Самегрело) может быть выполнено в течение 3-4 лет, такие сроки озвучил министр экономики.

"Работа над проектом ведется последовательно и планомерно. Мы делаем это с большой ответственностью, в соответствии с законодательством, основываясь на исследованиях, в которых были задействованы самые ведущие экспортные компании"

– Леван Давиташвили

Чиновник подчеркнул, что проект должен быть реализован с соблюдение всех норм и стандартов. Только тогда он сможет, как и предполагалось, сыграть важную роль в транспортном секторе.

Глубоководный порт Анаклия

Идея создать в Анаклия порт возникла еще в середине 1980-х годов, затем она то всплывала, то снова оказывалась невыполнимой. Во второй половине 2010-х годов было подписано соглашение с инвесторами, однако в итоге американская компания отказалась участвовать в проекте, и он в очередной раз был свернут. Нынешнее возрождение связано со смещением китайско-европейских перевозок на юг. Правительство Грузии решило возобновить строительство только при соблюдении того условия, что государство получит 51% в проекте.