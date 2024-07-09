Курортный Сочи ждет очередной погодный катаклизм

Жителям и гостям курортного Сочи сегодня придется пережить очередной натиск стихии, а пляжи дл отдыхающих скорее всего будут закрыты – виной всему прогноз погоды местных синоптиков, предупредивших о грозах и сильном ветре.

Сегодня на курортный Сочи обрушится непогода, сообщает пресс-служба администрации города.

"По сообщению синоптиков, сегодня, 18 июля, в Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза, усиление юго-восточного ветра: с порывами до 15-20 м/с. Все службы города работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб"

- администрация Сочи

Пока информации о закрытии городских пляжей не поступало, однако жителей и гостей города попросили воздержаться от отдыха у воды – хотя штормовое предупреждение спасателей пока не выходило, очевидно, что сильный ветер, сопровождающий такую смену погоды, вызовет волнение на морском побережье, что чревато опасными последствиями.

Напомним, на большей части регионов Краснодарского края установилась аномальная жара, вызвавшая небывалую засуху – уже страдают сельскохозяйственные культуры, которые высадили аграрии в десяти районах края – нормальных дождей в них не было уже месяц, и прогнозы синоптиков пока неутешительны.