Вестник Кавказа

Число железнодорожных перевозок из Армении в Грузию снизилось

Число железнодорожных перевозок из Армении в Грузию снизилось
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В отличии от внутренних железнодорожных пассажирских перевозок Армении, число международных, в частности в Грузию, снизилось почти на 30%. Это связывают с сниженным спросом россиян на данный транспорт – они чаще стали выбирать самолет, чтобы добраться в грузинские города.

В Армении отметили снижение спроса на железнодорожные поездки в Грузию и другие иностранные государства на 30% в сравнении с прошлым годом. Зато число пассажирских перевозок внутри страны увеличилось на 13%. Об этом рассказал гендиректор Южно-Кавказской ж/д Алексей Мельников.

«В настоящее время пассажирские перевозки достаточно эффективно работают. Не могу не отметить внутренние, местные перевозки. Это электропоезда, которые ходят по территории Армении. У нас по итогам полугодия рост к прошлому году 13%»

- Алексей Мельников

Наиболее популярными направлениями среди армян стали Ерасх, Гюмри, а также Шоржа, куда этим летом начали отправлять пригородные поезда.

Спад международных перевозок связывают с тем, что многие российские туристы стали меньше использовать железные дороги, чтобы добраться в Грузию, так как между странами появилось больше прямых авиарейсов.

Мельников напоминает, что железнодорожные перевозки убыточны для ЮКЖД. По этой причине правительство Армении обеспечивает их субсидиями. В 2023 году оно доплатило порядка пять млн драм (около 1,1 млн рублей).

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