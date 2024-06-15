Число железнодорожных перевозок из Армении в Грузию снизилось

В Армении отметили снижение спроса на железнодорожные поездки в Грузию и другие иностранные государства на 30% в сравнении с прошлым годом. Зато число пассажирских перевозок внутри страны увеличилось на 13%. Об этом рассказал гендиректор Южно-Кавказской ж/д Алексей Мельников.
«В настоящее время пассажирские перевозки достаточно эффективно работают. Не могу не отметить внутренние, местные перевозки. Это электропоезда, которые ходят по территории Армении. У нас по итогам полугодия рост к прошлому году 13%»
- Алексей Мельников
Наиболее популярными направлениями среди армян стали Ерасх, Гюмри, а также Шоржа, куда этим летом начали отправлять пригородные поезда.
Спад международных перевозок связывают с тем, что многие российские туристы стали меньше использовать железные дороги, чтобы добраться в Грузию, так как между странами появилось больше прямых авиарейсов.
Мельников напоминает, что железнодорожные перевозки убыточны для ЮКЖД. По этой причине правительство Армении обеспечивает их субсидиями. В 2023 году оно доплатило порядка пять млн драм (около 1,1 млн рублей).