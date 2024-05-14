Ильхам Алиев: После освобождения азербайджанских территорий в регионе продвигается мирная повестка

Ильхам Алиев, выразив сожаление, что в мире продолжают формироваться всё новые очаги противостояния, заявил, что Азербайджан самостоятельно сумел решить продолжавшийся почти 30 лет конфликт с Арменией.
Говоря о деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая была призвана заниматься карабахским урегулированием, Алиев заметил, что МГ не добилась никаких результатов, и оккупация азербайджанских земель продолжалась.
Однако теперь, после освобождения территорий Азербайджана появилась возможность продвижения мирной повестки дня. Баку и Еревану в рамках двусторонних переговоров удалось достичь договоренностей по вопросам делимитации и демаркации границы армяно-азербайджанской границы.
Накануне встречи с Ильхамом Алиевым Дайга Миериня, чей визит был приуорочен к 30-летию установления дипломатических отношений, собственными глазами смогла увидеть то, о чем говорил президент Азербайджана. Вчера она побывала в Карабахском экономическом районе и заявила местными СМИ:
Наконец в Карабахе воцарился мир. Правительство Азербайджана проводит в этом регионе большую созидательную работу, вкладывая много средств. За короткое время здесь построена новая инфраструктура, проложены новые дороги, уже завершено строительство Физулинского международного аэропорта
Дайга Миериня выразила надежду, что латвийские бизнесмены присоединятся к работам по строительству и реконструкции на освобожденных азербайджанских территориях:
Есть много возможностей и большой потенциал сотрудничества, в частности, в сфере высоких технологий
Председатель латвийского сейма также высоко оценила усилия Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе, заметив, что поездки представителей международного сообщества в регионе играют важную роль в донесении азербайджанских реалий до мира.
Латвия поддерживает и будет продолжать поддерживать территориальную целостность Азербайджана
- Дайга Миериня.