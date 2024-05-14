Ильхам Алиев: После освобождения азербайджанских территорий в регионе продвигается мирная повестка

Сегодня на встрече с делегацией во главе с председателем сейма Латвии Дайгой Миериней президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в регионе возникли исторические возможности для достижения мира.

Ильхам Алиев, выразив сожаление, что в мире продолжают формироваться всё новые очаги противостояния, заявил, что Азербайджан самостоятельно сумел решить продолжавшийся почти 30 лет конфликт с Арменией.

Говоря о деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая была призвана заниматься карабахским урегулированием, Алиев заметил, что МГ не добилась никаких результатов, и оккупация азербайджанских земель продолжалась.

Однако теперь, после освобождения территорий Азербайджана появилась возможность продвижения мирной повестки дня. Баку и Еревану в рамках двусторонних переговоров удалось достичь договоренностей по вопросам делимитации и демаркации границы армяно-азербайджанской границы.

Накануне встречи с Ильхамом Алиевым Дайга Миериня, чей визит был приуорочен к 30-летию установления дипломатических отношений, собственными глазами смогла увидеть то, о чем говорил президент Азербайджана. Вчера она побывала в Карабахском экономическом районе и заявила местными СМИ:

Наконец в Карабахе воцарился мир. Правительство Азербайджана проводит в этом регионе большую созидательную работу, вкладывая много средств. За короткое время здесь построена новая инфраструктура, проложены новые дороги, уже завершено строительство Физулинского международного аэропорта

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Дайга Миериня выразила надежду, что латвийские бизнесмены присоединятся к работам по строительству и реконструкции на освобожденных азербайджанских территориях:

Есть много возможностей и большой потенциал сотрудничества, в частности, в сфере высоких технологий

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председатель латвийского сейма также высоко оценила усилия Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе, заметив, что поездки представителей международного сообщества в регионе играют важную роль в донесении азербайджанских реалий до мира.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Латвия поддерживает и будет продолжать поддерживать территориальную целостность Азербайджана

- Дайга Миериня.