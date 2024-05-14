Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: После освобождения азербайджанских территорий в регионе продвигается мирная повестка

"Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев: После освобождения азербайджанских территорий в регионе продвигается мирная повестка
© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана
Сегодня на встрече с делегацией во главе с председателем сейма Латвии Дайгой Миериней президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в регионе возникли исторические возможности для достижения мира.

Ильхам Алиев, выразив сожаление, что в мире продолжают формироваться всё новые очаги противостояния, заявил, что Азербайджан самостоятельно сумел решить продолжавшийся почти 30 лет конфликт с Арменией.

Говоря о деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая была призвана заниматься карабахским урегулированием, Алиев заметил, что МГ не добилась никаких результатов, и оккупация азербайджанских земель продолжалась.

Однако теперь, после освобождения территорий Азербайджана появилась возможность продвижения мирной повестки дня. Баку и Еревану в рамках двусторонних переговоров удалось достичь  договоренностей по вопросам делимитации и демаркации границы армяно-азербайджанской границы.

Накануне встречи с Ильхамом Алиевым Дайга Миериня, чей визит был приуорочен к 30-летию установления дипломатических отношений, собственными глазами смогла увидеть то, о чем говорил президент Азербайджана. Вчера она побывала в Карабахском экономическом районе и заявила местными СМИ:  

Наконец в Карабахе воцарился мир. Правительство Азербайджана проводит в этом регионе большую созидательную работу, вкладывая много средств. За короткое время здесь построена новая инфраструктура, проложены новые дороги, уже завершено строительство Физулинского международного аэропорта

Аэропорт Физули
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Дайга Миериня выразила надежду, что латвийские бизнесмены присоединятся к работам по строительству и реконструкции на освобожденных азербайджанских территориях:

Есть много возможностей и большой потенциал сотрудничества, в частности, в сфере высоких технологий

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председатель латвийского сейма также высоко оценила усилия Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе, заметив, что поездки представителей международного сообщества в регионе играют важную роль в донесении азербайджанских реалий до мира.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Латвия поддерживает и будет продолжать поддерживать территориальную целостность Азербайджана

- Дайга Миериня.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Настоящий друг&quot;: Реакция мира на гибель президента Ирана

"Настоящий друг": Реакция мира на гибель президента Ирана

Латвия готова помочь Азербайджану с восстановлением города Шуша

Латвия готова помочь Азербайджану с восстановлением города Шуша

В Джебраильский район переселятся более 3 тыс человек

В Джебраильский район переселятся более 3 тыс человек

Чем запомнился Раиси и что теперь будет в Иране?

Чем запомнился Раиси и что теперь будет в Иране?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы