Латвия готова помочь Азербайджану с восстановлением города Шуша

В восстановительных работах в городе Шуша в Азербайджане может принять участие Латвия. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи латвийской делегации с азербайджанским руководством в Баку.

В Азербайджане с официальным визитом находится председатель парламента Латвии Дайга Миериня. Сегодня латвийскую делегацию принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В ходе визита в Азербайджан было обсуждено, как Латвия может принять участие в восстановлении города Шуша или как-то иначе помочь региону. Обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства, логистики, туризма, обмена в сфере образования и культуры"

– спикер парламента Латвии

Также на брифинге Миериня отметила, что Азербайджан является важным партнером Латвии. Она рассказала, что впервые посещает АР, а также рада была побывать в рамках визита на освобожденных территориях - в Карабахе.

"Вчера у нас была возможность посетить Карабах и своими глазами увидеть последствия этого очень сурового периода истории вашей страны"

– Миериня