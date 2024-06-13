Приазовье заинтересовало россиян

Курорты Приазовья пользуются спросом у туристов. С начала 2024 года заинтересованность россиян увеличилась на 10%. Путешественники предпочитают путевки в Ейск.

Путешественники стали рассматривать курорты Приазовья, спрос на отдых с начала 2024 года увеличился, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В организации заявили, что заинтересованность туристов в отдыхе на курортах Азовского моря выросла на 10%. Россияне покупают путевки в Ейск, станицы Голубицкая и Должанская.

Туры на Азовское море в основном приобретают семьи с детьми. Они выбирают курорты Приазовья за теплое море, небольшую глубину и песчано-ракушечные пляжи.