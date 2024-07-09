Дорогу республиканского значения закроют на два дня в Дагестане

Автодорогу в Унцукульском районе будут перекрывать в четверг и пятницу: во время закрытия на ней будут устранять последствия обвала. Автомобилисты смогут воспользоваться объездным путем.

Скальный обвал стал причиной временного запрета проезда по участку дороги республиканского значения Буйнакск - Гимры - Чирката, предупредил Дагестанавтодор.

Проблемная зона расположена в Унцукульском районе. В течение двух дней, в четверг и пятницу, с 9 утра до 6 вечера, там будут вестись работы по устранению последствий обвала верхового откоса, который произошел на 44-м километре трассы. Проехать нельзя будет с 36-го по 48-й километр (отрезок от Временного поселка до Ахульго).

"На время проведения работ движение автотранспорта будет осуществляться по обходному маршруту по автомобильной дороге республиканского значения "Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост" (верхняя дорога через Унцукуль и Ашильта)"

– Дагестанавтодор

В ведомстве обратили особое внимание на то, что у обходной дороги действует детский лагерь, сейчас там отдыхают дети. Поэтому водителям там надо быть максимально бдительными.