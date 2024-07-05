Сели и камнепад закрыли дороги в дагестанских горах

Ливни обрушились на два района в Дагестане. Сели и камнепад привели к закрытию дорог. Восстановить движение планируется через несколько часов.

Камнепад и селевые потоки произошли в Ахвахском и Тляратинском районах Дагестана в результате ливней в горной части региона, пишет пресс-служба «Дагестанавтодора».

Отмечается, что это привело к закрытию дорог в обоих районах республики. Так, камнепад заблокировал движение на 14-м км трассы Карата – Лологонитль в Ахвахе.

Кроме того, потоки обрушились на Тляратинский район. Инцидент произошел на 7-км дороги Анцух – Ланда. Движения в обоих муниципальных образованиях возобновятся через несколько часов.