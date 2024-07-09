Вестник Кавказа

ЕС отменил Грузию. Азербайджан, Армения и Грузия на саммите НАТО

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом Васо Капанадзе новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с политологом Васо Капанадзе по видеосвязи из Тбилиси решение Евросоюза приостановить процесс вступления Грузии в ЕС, перспективы «цветной революции» в Грузии после парламентских выборов 26 октября, участие стран Южного Кавказа в саммите НАТО в Вашингтоне, встречу МИД Азербайджана и Армении, избрание нового президента Ирана.

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