ЕС отменил Грузию. Азербайджан, Армения и Грузия на саммите НАТО

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с политологом Васо Капанадзе новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с политологом Васо Капанадзе по видеосвязи из Тбилиси решение Евросоюза приостановить процесс вступления Грузии в ЕС, перспективы «цветной революции» в Грузии после парламентских выборов 26 октября, участие стран Южного Кавказа в саммите НАТО в Вашингтоне, встречу МИД Азербайджана и Армении, избрание нового президента Ирана.